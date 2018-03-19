印地安泉網賽 戴波特羅扳倒費爸奪冠

影片來源：BNP Paribas Open YouTube頻道

（中央社加州印地安泉18日綜合外電報導）阿根廷網球名將戴波特羅今天在ATP印地安泉名人賽單打決賽，以6比4、6比7（8/10）、7比6（7/2）扳倒世界排名第1的瑞士好手費德瑞奪冠。



29歲的戴波特羅（Juan Martin Del Potro）近來戰績推升到11連勝，連續拿下第2座ATP冠軍，他本月稍早剛在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）封王。



法新社報導，戴波特羅賽後說：「我現在還在抖。」「現在很難用言語形容，感覺就像一場夢。」



「經過個人所有問題、所有手術後，我很難相信自己能在這裡擊敗羅傑（費德瑞名），贏得（ATP世界巡迴賽）1000名人賽冠軍，真是不可思議。」



戴波特羅化解3個賽末點後，拿下第3盤「搶七」奪冠，結束全場2小時42分鐘的奮戰。戴波特羅當時在決勝盤搶七先贏5分，之後在費德瑞正拍回擊過長出界後勝出。



路透社報導，戴波特羅今天讓費德瑞（Roger Federer）吞下今年首敗。



尋求衛冕的費德瑞今年開季17連勝止步，他在本季澳洲公開賽拿下生涯第20座大滿貫賽單打金盃後一路連勝，不敗金身如今被戴波特羅攻破，無緣拚下印地安泉第6冠創紀錄。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070319