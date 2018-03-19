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衛少連5場大三元 率雷霆斬斷暴龍11連勝

發稿時間：2018/03/19 17:24

最新更新：2018/03/19 17:40

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美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆18日以132比125擊敗主場的多倫多暴龍，「衛少」衛斯布魯克（右）繳出連續5場大三元的驚人表現。（圖取自奧克拉荷馬雷霆Instagram網頁www.instagram.com/okcthunder/）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆18日以132比125擊敗主場的多倫多暴龍，「衛少」衛斯布魯克（右）繳出連續5場大三元的驚人表現。（圖取自奧克拉荷馬雷霆Instagram網頁www.instagram.com/okcthunder/）

（中央社多倫多18日綜合外電報導）美國職籃NBA「衛少」衛斯布魯克今天繳出連續5場大三元的驚人表現，率領奧克拉荷馬雷霆以132比125擊敗主場的多倫多暴龍，中止暴龍的11連勝隊史紀錄。

衛斯布魯克今天貢獻37分、13個籃板及14次助攻。除了大三元表現外，他還在比賽終場前39.7秒上籃得分突破平手僵局，又在倒數12.3秒跳投將領先差距擴大到4分，率領雷霆斬斷暴龍的11連勝隊史紀錄。

法新社報導，衛斯布魯克（Russell Westbrook）說：「你必須保持沉著打完全場，比賽就是這樣。」

來自紐西蘭的雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）拿下25分及8個籃板，小前鋒喬治（Paul George）添得22分，大前鋒安東尼（Carmelo Anthony）得到15分。

雷霆目前戰績43勝29敗，落後西區聯盟第3名的波特蘭拓荒者2場勝差。

戰績52勝18敗的暴龍仍暫居東區聯盟龍頭，後衛德羅森（DeMar DeRozan）今天拿下全隊最高的24分，但因為和裁判爭執而在終場前不到10秒遭驅逐出場。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070319

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