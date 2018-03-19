統一獅Uni-Girls擴編 迎接新球季開幕

中華職棒29年即將開打，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，19日拍攝定裝照，並持續練習全新舞蹈。中央社記者張新偉攝 107年3月19日

（中央社記者張新偉台北19日電）中華職棒29年將開打，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名成員Yovia、Emily與辰羚，以14人陣容迎接新球季。



啦啦隊成軍歷史最悠久的Uni-Girls今年擴編，以隊史新高的14人陣容迎接新球季到來，今天全體穿上白、橘雙色搭配的全新表演服裝拍攝定裝照。



近年啦啦隊場邊應援風格多元化，而統一獅應援曲超過百首，對新加入的學妹都是挑戰。



之前曾在義大犀牛啦啦隊的辰羚，跳起舞來駕輕就熟，她說因為懷念球場的加油氛圍，讓她決定重返球場，要與球迷一起熱情應援。



中韓混血的Yovia表示，從小就喜歡跳舞，希望把熱情與活力帶到球場上，雖然有街舞基礎，但是在練習時學姊都會提點她應援動作與舞蹈律動的關鍵，也幫助她能更快上手。



新學妹中只有Emily沒有跳舞經驗，訓練期間也感受到學姊們的用心指導，她表示，當初會想加入啦啦隊，就是看到學姊們很會跳舞，非常感謝學姊願意指導自己，也相當喜愛Uni-Girls這個大家庭。



為了迎接25日開幕戰，隊長Albee除率領Uni-Girls苦練新球季應援曲，也帶著學妹到熱身賽現場提前見習，熟悉比賽流程，盼用最好的一面迎接新球季。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070319





中華職棒29年即將開打，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，19日全體穿上白、橘雙色搭配的全新表演服裝拍攝定裝照。中央社記者張新偉攝 107年3月19日

中華職棒29年即將開打，統一7-ELEVEn獅啦啦隊Uni-Girls新球季加入3名新成員，將以14人陣容迎接球季開幕。中央社記者張新偉攝 107年3月19日