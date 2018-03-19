/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 洛夫李敖戴資穎傅崐萁
>rss

熱身賽插曲多 兄弟擊敗悍將拿下2連勝

發稿時間：2018/03/19 21:40

最新更新：2018/03/19 22:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟隊（圖）19日晚間與富邦悍將隊交手，中信兄弟後半段搶分，終場就以2比1拿下熱身賽2連勝，賽後球員們列隊向球迷致意。中央社記者謝靜雯攝　107年3月19日中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟隊（圖）19日晚間與富邦悍將隊交手，中信兄弟後半段搶分，終場就以2比1拿下熱身賽2連勝，賽後球員們列隊向球迷致意。中央社記者謝靜雯攝　107年3月19日

（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職官辦熱身賽中信兄弟與富邦悍將隊交手，兩隊先發投手悍將隊羅力、兄弟隊賽格威表現都很亮眼，比賽插曲不斷，兄弟隊後半段搶分，終場以2比1拿下熱身賽2連勝。

今天比賽出現兩段小插曲，兄弟隊5局打算派投手艾迪頓登板，但艾迪頓並沒有在賽前勾選出賽名單中，經過聯盟解釋後，兄弟改由鄭錡鴻接替投球。

5局中場休息，兄弟隊總教練史耐德主動找悍將隊總教練葉君璋，表明因為投手戰力不足，希望熱身賽只打7局，葉君璋表示需要先說服裁判，後來比賽依然打完9局。

悍將隊先發投手羅力，今天先發投5局僅被敲出1支安打，飆出8次三振，官辦熱身賽總計2場出賽，投10局防禦率維持0、表現亮眼；兄弟隊先發投手賽格威今天投4局被敲2支安打，投出4次三振，熱身賽總計2場出賽，投7局無失分，防禦率也是0。

悍將隊5局靠著高國輝、方克偉接連安打拿下第1分，兄弟前5局沒有得分攻勢，6局靠著王峻杰二壘打、失誤、高飛犧牲打拿下追平分，7局再靠著張志豪、蘇緯達接連安打，拿下超前分。

總結官辦熱身賽表現，史耐德表示，春訓的用意就是在此，從每場比賽中學習、一場比一場更好，在正式球季開打前，在守備和投手方面還需要特別加強，「這才是比賽的基礎」。（編輯：劉政權）1070319

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP