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羅力熱身賽5局飆8K 悍將隊準備好了

發稿時間：2018/03/19 22:36

最新更新：2018/03/19 22:36

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與中信兄弟隊交手，先發投手羅力5局飆8K、表現亮眼，野手張正偉、蔣智賢打擊沒有發揮；對於球隊近況，總教練葉君璋表示，基本上準備好了。

悍將隊官辦熱身賽最終戰與兄弟隊交手，派出王牌投手羅力先發，羅力也投出預期好表現，先發5局僅被敲出1支安打，投出8次三振、無失分；兄弟隊總教練史耐德稱讚，羅力表現的很好，有效運用各種球路，也都能先搶到好球數。

史耐德也提到，面對像羅力這樣優秀的投手，打者必須要有更好的策略，不能只是等球，這也是從今天交手經驗中可以學習到的東西。

悍將隊今天先發打序中排入張正偉和蔣智賢，兩人面對前東家都表示沒有太多的想法，張正偉今天4打數敲出1支安打，蔣智賢打擊依舊沒有發揮，4打數沒有安打表現，賽後官辦熱身賽打擊率1成18。

對於蔣智賢的狀況，富邦悍將總教練葉君璋表示，雖然熱身賽成績看起來不理想，但真正重要的是球季賽的表現，雖然蔣智賢與悍將隊陣中許多球員原本就都熟識，但每個人融入新環境的速度都不太一樣，希望他能在球季開始前調整好。

總結目前為止球隊狀況，葉君璋表示，球隊基本上已經準備好了，就等球季開打，官辦熱身賽的用意，本來就是要藉此了解球員的身體調整狀況。（編輯：陳清芳）1070319

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