/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 洛夫李敖戴資穎傅崐萁
>rss

NBA熱火融化金塊 單場149分隊史新高

發稿時間：2018/03/20 13:33

最新更新：2018/03/20 13:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
美國職籃NBA邁阿密熱火以149比141擊敗丹佛金塊。（圖取自邁阿密熱火臉書www.facebook.com）美國職籃NBA邁阿密熱火以149比141擊敗丹佛金塊。（圖取自邁阿密熱火臉書www.facebook.com）

（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天在兩度延長的情況下，於主場以149比141擊敗丹佛金塊。路透社報導，熱火單場149分創下隊史新高。

雙方正規時間118比118平手，第1次延長5分鐘之後，131比131再度不分勝負。

第2次延長加時，熱火前鋒強生（James Johnson）在5分鐘內攻下10分，包括上籃得手、2記三分球，外加飛身灌籃，幫助熱火拿下隊史得分最高的一場比賽。

強生全場攻下31分為熱火最高，歐里尼克（Kelly Olynyk）繳30分，艾靈頓（Wayne Ellington）23分，李察遜（Josh Richardson）17分。

金塊中鋒佐基奇（Nikola Jokic）繳34分最佳，錢德勒（Wilson Chandler）得26分，莫瑞（Jamal Murray）23分，巴頓（Will Barton）22分。

熱火擊敗金塊，加上密爾瓦基公鹿117比124輸給克里夫蘭騎士，使得熱火在季後賽席次之爭爬上東區聯盟第7名，領先公鹿半場勝差。

熱火拿下主場5連勝，最近主場9戰拿下8勝。金塊客場4連敗，本季離家征戰11勝23敗。

第1節雙方進攻節奏快，開打4分鐘金塊就靠著巴頓帶動一波11比0攻勢，取得16比5領先。

不過熱火靠著58%投籃命中率，以31比21攻勢回應，其中李察遜貢獻10分，第1節熱火36比37落後1分。

第2節熱火取得領先，艾靈頓3記三分球以及歐里尼克內線取分，德拉吉奇（Goran Dragic）最後一刻上籃得分，中場取得64比63領先。

第3節雙方拉鋸，熱火大多領先。金塊3分落後的情況下，巴頓在第3節最後3秒鐘上籃得分，金塊拉近比數，以91比92落後熱火。

終場前10秒鐘，金塊佐基奇在籃下把球補進，使得雙方以118比118打進延長賽。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070320

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP