NBA熱火融化金塊 單場149分隊史新高

美國職籃NBA邁阿密熱火以149比141擊敗丹佛金塊。（圖取自邁阿密熱火臉書www.facebook.com）

（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天在兩度延長的情況下，於主場以149比141擊敗丹佛金塊。路透社報導，熱火單場149分創下隊史新高。



雙方正規時間118比118平手，第1次延長5分鐘之後，131比131再度不分勝負。



第2次延長加時，熱火前鋒強生（James Johnson）在5分鐘內攻下10分，包括上籃得手、2記三分球，外加飛身灌籃，幫助熱火拿下隊史得分最高的一場比賽。



強生全場攻下31分為熱火最高，歐里尼克（Kelly Olynyk）繳30分，艾靈頓（Wayne Ellington）23分，李察遜（Josh Richardson）17分。



金塊中鋒佐基奇（Nikola Jokic）繳34分最佳，錢德勒（Wilson Chandler）得26分，莫瑞（Jamal Murray）23分，巴頓（Will Barton）22分。



熱火擊敗金塊，加上密爾瓦基公鹿117比124輸給克里夫蘭騎士，使得熱火在季後賽席次之爭爬上東區聯盟第7名，領先公鹿半場勝差。



熱火拿下主場5連勝，最近主場9戰拿下8勝。金塊客場4連敗，本季離家征戰11勝23敗。



第1節雙方進攻節奏快，開打4分鐘金塊就靠著巴頓帶動一波11比0攻勢，取得16比5領先。



不過熱火靠著58%投籃命中率，以31比21攻勢回應，其中李察遜貢獻10分，第1節熱火36比37落後1分。



第2節熱火取得領先，艾靈頓3記三分球以及歐里尼克內線取分，德拉吉奇（Goran Dragic）最後一刻上籃得分，中場取得64比63領先。



第3節雙方拉鋸，熱火大多領先。金塊3分落後的情況下，巴頓在第3節最後3秒鐘上籃得分，金塊拉近比數，以91比92落後熱火。



終場前10秒鐘，金塊佐基奇在籃下把球補進，使得雙方以118比118打進延長賽。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070320