大谷翔平小組對抗賽敲2安 總教練：打擊有進步

效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，與隊友打小組對抗賽，共擊出2支安打。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月20日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今天與隊友進行小組對抗賽，共擊出2支安打，總教練索西亞看了很滿意，稱讚大谷翔平打擊有進步。



投打兼具的大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB春訓期間，投打都很掙扎，他今天沒有隨隊出戰另一日籍球星鈴木一朗效力的西雅圖水手隊，而是打小組對抗賽（intrasquad game）尋找手感。



小組對抗賽是大聯盟春訓的賽事之一，由同隊球員分組對抗。



「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，大谷翔平在小組對抗賽中，分別對中繼投手強生（Jim Johnson）、伍德（Blame Wood），先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs），還有小聯盟的投手艾薩克（Sean Isaac）。



美職大聯盟MLB春訓以來，大谷翔平面對左投與曲球總是一籌莫展，他今天面對左投史凱格斯投出的曲球擊出安打，另外被他擊出安打的投手是艾薩克，而他上周在小組對抗賽對史凱格斯則被三振3次。



雖然今天的小組對抗賽中，他被三振兩次，不過索西亞（Mike Scioscia）說，大谷翔平揮棒的時機有進步，而且看球很準，有幾球揮得很有力，而且還獲得一次保送。



索西亞並說，天使明天將出戰亞利桑那響尾蛇隊，屆時將安排大谷翔平上場打擊，而響尾蛇的先發投手，則是去年的優質左投芮伊（Robby Ray）。



至於大谷翔平下一場登板投球的時間預定24日，究竟要對大聯盟或小聯盟的隊伍，天使教練團還沒決定。（編輯：陳俊碩）1070320