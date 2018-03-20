找第4名洋投 富邦悍將不排除

中華職棒富邦悍將目前已有3名洋投，未來是否再找第4名洋投，領隊蔡承儒（圖）20日表示不排除，將由教練團提出需求，至於是否網羅前Lamigo桃猿洋投史博威，則還要再看狀況。中央社記者張新偉攝 107年3月20日

（中央社記者黃巧雯新北20日電）中華職棒富邦悍將目前已有3名洋投，未來是否再找第4名洋投，領隊蔡承儒今天表示不排除，將由教練團提出需求，至於是否網羅前Lamigo桃猿洋投史博威，則還要再看狀況。



富邦悍將今年與洋投羅力續約，並找來前中信兄弟洋投伍鐸、前統一獅隊洋投布魯斯，補強先發投手戰力。



洋投史博威去年在桃猿隊繳出15勝4敗、防禦率2.56成績，後來與美國職棒德州遊騎兵隊簽下小聯盟合約，但近日遭到釋出，外界關切富邦是否會再找第4名洋投，蔡承儒抱著開放的態度，並強調不排除，要看有沒有急迫性。



蔡承儒指出，目前羅力、伍鐸狀況都不錯，僅布魯斯調整較慢，但3名洋投都有中職經驗，適應環境方面不會有太大問題，若教練團有提出第4名洋投的需求，會再去尋找，先前尋求洋將時的口袋人選，也會持續追蹤，有需要時會再聯絡。



至於是否考慮網羅洋投史博威，蔡承儒表示，由於不清楚史博威是否因受傷或其他問題被釋出，「還很難說，要再看狀況」。（編輯：張銘坤）1070320