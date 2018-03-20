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國體法頒布滿半年 僅5協會章程未修訂

發稿時間：2018/03/20 19:25

最新更新：2018/03/20 19:25

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（中央社記者龍柏安台北20日電）國體法在去年9月20日公布施行至今滿半年，體育署公布的72個特定體育團體中已有48個協會完成改選，含爆出改選爭議的足球協會在內，目前僅剩5個協會章程還未修訂。

國體法主要訴求在於全民參與，並規定特定體育團體需在半年內完成改選，在已完成改選的協會當中，就有36個協會採取直接選舉，此外另有19個協會已完成章程修訂，預計在3月底與4月初依照時程進行改選。

由於中華足協章程，是由國際足總（FIFA）在2013年主導修訂，而足協現有章程限定僅招收團體會員，與國體法中「全民參與」的精神相違背，且FIFA曾來函告知希望先改選再修章程，體育署予以尊重，加上候選人資格認定上也有爭議，才使得足協無法如期進行改選。

目前還未完成章程修訂的協會，包括滑冰、桌球、殘障體育運動總會、跆拳道與足球，體育署重申，對無特殊理由拒不配合修法的協會，將依國體法第43條規定，依情節輕重停止全部或一部分之補助或撤免其職員、限期整理等處分，採取下一步行動。

林德福透過體育署聲明稿強調，此次修法幅度甚大，尤其針對特定體育團體訂有專章規範，帶給各協會強大衝擊力，體育署也因應改選時程緊迫，主動設立網路預報名專區、擬訂特定體育團體章程範本、理事長及理、監事選舉實施原則範本、成立選務監督小組等等，都是具體做為。

林德福並指出，國體法最大精神是開放人民加入，透過人民參與改變體育協會體質，是體育改革重要的第一步，目的是建構優質的體育運動發展環境，期許完成修法的協會儘速擬訂推動計畫，共同研議未來發展方針，另外未完成的協會積極配合體育署輔導儘速完成修法，一起邁向台灣體育新紀元。（編輯：劉政權）1070320

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