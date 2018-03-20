板凳深度夠 富邦考慮讓陳鴻文適度休息

（中央社記者黃巧雯新北20日電）中華職棒富邦悍將今年找來遭中信兄弟釋出的5名球員，戰力大幅補強，領隊蔡承儒今天表示，由於目前板凳深度足夠，考慮讓季後去打澳職的蔣智賢、陳鴻文適度休息。



富邦今年砸1.2億元整修新莊棒球場，讓球員有更舒適比賽環境，對於今年戰績目標，蔡承儒表示，希望能夠進步，由於去年戰績墊底，「只有進步的空間」。



去年富邦悍將總教練葉君璋以及不少陣中主力球員參加世界棒球經典賽（WBC），缺席球隊春訓，連帶影響戰績，蔡承儒認為，今年與去年不同，總教練與主力球員有完整的春訓，且投手群調整有比去年好很多。



富邦悍將今年網羅去年季後遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清以及林克謙等5人，其中蔣智賢、陳鴻文季後都有打澳職，因擔心兩人未充分休息，蔡承儒表示，由於目前球隊板凳深度夠，考慮讓蔣智賢、陳鴻文適度休息。



蔡承儒以陳鴻文為例，由於一直保持在比賽狀態，因此狀況較佳，下半季可能給予陳鴻文有緩衝時間休息。



蔡承儒表示，目前球員調整狀況有快有慢，會讓球員依照自身狀況進行調整，再搭配靈活調度運用，希望戰績有所提升。



富邦悍將去年戰績不佳，蔡承儒直指與3洋投穩定度、傷兵太多有關，去年羅力一開始就受傷1個月，3洋投無法吃局數，也讓牛棚負荷量太大，牛棚一開季就受傷，等於是骨牌效應。



蔡承儒認為，若先發投手能穩定出賽、牛棚可以正常調度，投手狀況應該會比去年好，而陣中打者資質都不錯，會有自己調整的時間表，「我覺得開季來說，打擊應該不會差到哪去」。（編輯：劉政權）1070320