場均人數拚5200人 蔡承儒想看60場

富邦今年砸1.2億元翻新新莊棒球場軟硬體設備，富邦悍將領隊蔡承儒20日喊出希望今年平均進場人數能增加至5200人，並訂下目標為進場看60場球賽。中央社記者張新偉攝 107年3月20日

（中央社記者黃巧雯新北20日電）富邦今年大幅翻新新莊棒球場軟硬體設備，富邦悍將領隊蔡承儒今天喊出希望今年平均進場人數能從約4500人增至5200人，並訂下今年進場看60場球賽的目標。



富邦今年砸1.2億元整修新莊棒球場，裝設外野LED電子計分板、內野隱形護網，並設置Trackman，協助情蒐，蒐集投手投球球速、轉速、球進壘角度以及球移動方向。



新莊球場今年整修後減少350個座位，滿場人數降至約1萬2150人，由於去年平均每場進場人數僅約4500人，隨著今年新莊球場軟硬體升級，蔡承儒希望，今年場均人數增加至5200人。



蔡承儒表示，3月27日為新莊主場開幕戰，若球迷進場有感受到球場進步、看球體驗提升，或許進場人數還有增加的空間。



由於今年富邦悍將60場主場全排新莊，蔡承儒表示，希望每一場比賽都到場，「如果突然有事情不能來，我也沒辦法」，但會以60場為目標。（編輯：張銘坤）1070320



