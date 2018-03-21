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關鍵字： 春分地震洛夫李敖
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大谷翔平終結熱身賽14打數無安打

發稿時間：2018/03/21 11:37

最新更新：2018/03/21 12:09

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，熱身賽終結14打數無安打的困窘。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年3月21日美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，熱身賽終結14打數無安打的困窘。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年3月21日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，今天在春訓賽對戰亞利桑那響尾蛇隊，6局下擊出中左外野方向平飛安打，終結熱身賽14打數無安打的困窘。

大谷翔平這場比賽4個打數沒有被三振，前2個打數面對響尾蛇先發左投芮伊（Robby Ray），首先是2局下的內野滾地球犧牲自己，護送隊友推進至2、3壘，3局下再擊出內野滾地出局。

6局下面對來自小聯盟的左投波切（Colin Poche），擊出中左外野的平飛安打站上一壘，8局下又擊出內野滾地，總計這場比賽他4打數一支安打，打擊率回升至1成07，這場比賽天使最後以6比5獲勝。

根據「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，這是大谷翔平投入春訓賽事至今，累計28打數所擊出的第3支安打，也終結他連續14個打數無安打的困窘。

對於大谷翔平的表現，總教練索西亞（Mike Scioscia）再度稱讚，大谷翔平的揮棒還是很不錯，而且表現漸入佳境。

一般認為棒球左投剋左打，不過大谷翔平今天卻是從左投手中擊出安打，索西亞說，有時左打對左投可能是好事，這也是球團樂見的。

終結無安打的難堪紀錄後，天使球團並未安排大谷翔平繼續磨練打擊，因當地時間24日天使再戰響尾蛇的比賽，球團安排由他先發主投，在此之前他得認真準備先發登板。（編輯：王同禹）1070321

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