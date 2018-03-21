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謝淑薇轉戰邁阿密網賽 有望再碰詹家姊妹

發稿時間：2018/03/21 14:11

最新更新：2018/03/21 14:11

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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇，上週才在印地安泉網賽女雙奪冠，本週她轉戰邁阿密網賽，搭檔換成羅馬尼亞女將尼庫勒斯古，若無意外，她將在女雙16強再次對上詹家姊妹檔。

邁阿密網賽同樣是男、女共站的大賽，女子組總獎金高達797萬2535美元（約新台幣2.34億元），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴則為大會女雙第2種子。

上週印地安泉網賽謝淑薇和捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，當時在女雙16強碰上詹詠然與詹皓晴這對姊妹檔，「謝娃配」鏖戰至第3盤超級搶10，在6比6之後連拿4分，驚險淘汰自家同胞闖關，接下來一路直達決賽順利封后。

謝淑薇本週轉戰邁阿密網賽，身邊的搭檔換成了尼庫勒斯古（Monica Niculescu），兩人女雙首輪將遭遇烏克蘭的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞女將克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的跨國聯軍。

巧合的是，上週印地安泉網賽的對戰組合，本週幾乎原封不動搬到邁阿密，除女雙16強有望再次上演「台灣內戰」，詹詠然與詹皓晴也將在首輪碰上拉脫維亞組合奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）與塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），兩組人馬才在印地安泉女雙首輪交鋒，當時詹家姊妹以6比2、6比3直落二，輕鬆拍落對手晉級。

尼庫勒斯古與謝淑薇堪稱是舊識，兩人一直以來都有斷斷續續合作，兩人去年曾在瑞士網賽擊敗地主希望「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）與巴辛斯基（Timea Bacsinszky）奪冠。

值得一提的是，尼庫勒斯古堪稱是「台灣之友」，她除和謝淑薇在去年聯手摘冠外，去年曾和詹皓晴聯拍在溫布頓網球錦標賽拿下女雙亞軍。（編輯：李錫璋）1070321

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