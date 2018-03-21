/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 春分地震洛夫李敖
>rss

UBA決賽 週六小巨蛋點燃戰火

發稿時間：2018/03/21 17:42

最新更新：2018/03/21 17:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北21日電）106學年度UBA大專籃球聯賽決賽，24日（週六）在台北小巨蛋登場，男、女各4支球隊將見證UBA首次攻蛋，挑戰聯盟至高榮耀的總冠軍。

今年UBA決賽預計下午1時由女子組率先登場，首役將由挑戰4連霸的文化大學對上世新大學，接著再由佛光大學碰上屆亞軍北市大學；男子組則由頭號種子健行科大迎戰高雄師大，晚上7時則由國立體大與義守大學擔綱壓軸對決。

上季男子組冠軍健行本季依舊來勢洶洶，8強賽拉出不敗的7連勝，以頭號種子之姿晉級4強決賽，去年冠軍賽MVP、世大運男籃國手簡祐哲不敢掉以輕心，他坦言要打贏高師大這關，「得先跑贏他們，因為他們的體能向來很飽。」

高師大在8強吊車尾晉級，射手陳佳澤坦言，外界都不看好他們，所以心態上沒有壓力，「健行頂著要連霸的光環，壓力是在他們身上。」

8強賽戰績排名第2的義守，4強得先得闖過國體大這關，前鋒潘祥偉坦言：「國體大很強，就算我們前面贏過他們也不算贏。」他並說，如何降低國體大中鋒王柏智在禁區的殺傷力會是頭號課題，球隊屆時會有些針對性的防守策略。

國體大射手陳昱瑞則表示，這是他們第一次踏進小巨蛋，心情上難免比較緊張。但他也強調，確定晉級後球隊一直有按照比賽的節奏在備戰，他們有信心可以打進冠軍賽。（編輯：黃瑞弘）1070321

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP