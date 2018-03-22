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中職多項紀錄可望改寫 王柏融拚身價

發稿時間：2018/03/22 08:31

最新更新：2018/03/22 09:07

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Lamigo桃猿隊王柏融目前中職生涯累積414支安打、69發全壘打，按照近年穩定打擊成績，在挑戰旅外前，有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄。（中央社檔案照片）Lamigo桃猿隊王柏融目前中職生涯累積414支安打、69發全壘打，按照近年穩定打擊成績，在挑戰旅外前，有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄。（中央社檔案照片）

中職29年燃戰火專題1（中央社記者謝靜雯台北22日電）中華職棒29年球季有許多紀錄亮點，包括彭政閔挑戰生涯1900安，投手陽建福有望達成200場先發出賽、潘威倫續寫「嘟嘟障礙」，王柏融拚旅外身價，有望改寫最快500安紀錄。

中信兄弟隊打者彭政閔2001年展開中職生涯，今年邁入生涯的第18個球季，將於8月6日滿40歲，為目前現役球員年紀最長。彭政閔去年與球團簽下6年合約，包括2年球員約、4年教練約，按照原訂規劃，球員約今年球季結束就到期，但有延長的空間。

彭政閔不輕言退休，希望球員生涯可以留下200盜壘、200轟、2000安紀錄，目前200盜已經完成（累積225盜），還差16發全壘打、147支安打可以達成目標。按照目前的數據看來，今年可先期待的是再47支安打就達成生涯1900安，依然獨居聯盟生涯安打排行第2名。

統一獅隊投手陽建福，教練團規劃本季讓他定位先發，他中職生涯邁入第15年，累積199場先發出賽，戰績82勝85敗，只要再1場先發出賽，就可以達成第200場，成為中職史上第4人、現役球員第2人（另一位為隊友潘威倫的288場先發出賽）。

獅隊投手潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，除了288場先發出賽外，生涯累積135勝、1812.1局都是中職紀錄，每場出賽都在推進「嘟嘟障礙」。他今年若能健康出賽，生涯300場先發出賽、140勝、1900局投球、1100次奪三振，都是可能達成的紀錄。

獅隊野手劉芙豪、Lamigo桃猿隊王柏融也是本季觀賽焦點。劉芙豪今年11月將滿40歲，開季前宣布今年球季為「引退年」，希望能「完全燃燒」帶領球隊重返榮耀，盡力面對每場比賽、享受球場上的每個時刻，今年球季結束，「可以笑著跟大家說再見」。

王柏融目前中職生涯累積414支安打、69發全壘打，按照近年穩定打擊成績，在挑戰旅外前，達成中職生涯500安不是難事，有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄。目前的紀錄為富邦悍將隊胡金龍在2016年以342場、1498打席、1383打數完成，王柏融目前生涯260場出賽、1189打席、1031打數。

王柏融連兩年寫下單季4成打擊率亮眼紀錄，今年球季結束將取得旅外資格，這兩年表現吸引日本球探關注，今年球季結束很有機會旅外發展，將用好成績為自己爭取旅外身價。（編輯：張芷瑄）1070322

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