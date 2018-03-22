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關鍵字： 春分地震台塑化國防大學
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高中畢業搶爭出頭 中職潛力股

發稿時間：2018/03/22 08:32

最新更新：2018/03/22 08:32

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中職29年燃戰火專題3（中央社記者謝靜雯台北22日電）過往高中生畢業投入中職，新人年就冒出頭的案例不多，但今年球季捕手廖健富、投手陳仕朋、陳琥、陳柏豪，看來都有不錯潛力，頗受期待。

中職2013年起開放高中應屆畢業生報名選秀，各隊過去多以養成為主，新人年在一軍站穩先發的例子不多，最成功的為桃猿隊2015年選入的內野手林承飛，2016年新人年就拿下游擊手最佳10人獎，去年總冠軍賽拿下勝隊優秀球員獎。

今年春訓到官辦熱身賽結束，去年中職選秀狀元Lamgio桃猿隊捕手廖健富表現亮眼，總教練洪一中點名開季應會從一軍出發，而且很有可能會扛起中職開幕戰先發重責，有機會在新人年就嶄露頭角。

富邦悍將隊前身義大犀牛隊，在2016年中職選秀第2輪選進高中應屆畢業投手陳仕朋，經過一年的磨練，去年季末上到一軍投一場，今年從春訓到官辦熱身賽表現亮眼，總教練葉君璋也曾點名，陳仕朋技術層面沒有問題，心理層面準備也已經到位，有機會擠進一軍先發輪值中。

中信兄弟隊2016年選進的投手陳琥，官辦熱身賽首度在一軍強度賽事亮相，中繼1局飆速，教練團也在評估讓他上到一軍的可能性；至於2017年選入的投手陳柏豪，原先是教練團規劃本季牛棚重要角色，雖因傷不確定能否趕上開季，但依然是備受關注的潛力球員。

高中畢業就挑戰職棒，想站穩一軍最大的關鍵，葉君璋表示：「能力加上機會」，「個性和心理成熟度占很大的關鍵」；不僅在高中生，很多已經在職棒打滾多年的球員，也會出現表現起伏落差大的狀況，代表心理成熟度不夠。

觀察近年加入職棒的高中畢業生，葉君璋點出，現在的年輕選手天分和各方面條件都不錯，加上各隊訓練方式越來越完整，所以才能看到更多的高中畢業球員，在職棒環境能更快打出好成績。

近年討論高中生畢業就投入職棒是否合適，葉君璋也提出，「能力是一件事、興趣更重要」，除了要有一定的技術水準，「對於職業棒球的態度是什麼？如果自認已經準備好、願意接受挑戰」，在體力是重要資產的職棒環境中，傾向鼓勵球員提早投入職棒。

桃猿隊總教練洪一中也表示，高中生畢業就投入職棒，能夠被球團選進就代表具一定的技術水平，球隊從來不會給球員設限，規定要在二軍訓練多久，「只要他可以，為什麼要在二軍」。（編輯：張芷瑄）1070322

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