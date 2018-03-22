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超馬好手陳彥博 發願成極地冒險家

發稿時間：2018/03/22 15:56

最新更新：2018/03/22 16:28

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台灣超馬好手陳彥博（右）22日出席活動時表示，希望自己能從事更多元的冒險，所以除了越野跑之外，也會在訓練中增加冰攀、繩降、極地求生等項目，「希望未來成為極地冒險家」。中央社記者李晉緯攝　107年3月22日台灣超馬好手陳彥博（右）22日出席活動時表示，希望自己能從事更多元的冒險，所以除了越野跑之外，也會在訓練中增加冰攀、繩降、極地求生等項目，「希望未來成為極地冒險家」。中央社記者李晉緯攝　107年3月22日

（中央社記者李晉緯台北22日電）台灣超馬好手陳彥博今天出席活動時表示，迎接2018年賽季，他期許自己在越野跑的技術逐漸純熟之際，能再加強冰攀、繩降、極地求生等技能，更進一步成為「極地冒險家」。

The North Face 100國際越野挑戰賽4月21日將在桃園石門水庫進行，超級馬拉松好手陳彥博將與父母一同挑戰自我。

陳彥博表示，這項賽事是有5K、10K、20K、50K等組別，是每個人都能挑戰的比賽之一，尤其賽道上有豐富的天然景色，讓大家能藉賽事暫時離開文明，進到原始山林中，感受人與大自然的結合，「真的會比一次就上癮」。

2018年賽季展開，陳彥博在結束到冰島的訓練後，將返台參加The North Face 100國際越野挑戰賽，這次他將為10K賽事領跑，他的父母也將參加5K賽事，他表示，最近都會帶爸媽到公園特訓，「相信他們要完賽應該ok啦」。

談到自己今年的展望，陳彥博說，他希望自己能從事更多元的冒險，所以除了越野跑之外，也會在訓練中增加冰攀、繩降、極地求生等項目，「希望未來成為極地冒險家」。（編輯：管中維）1070322

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