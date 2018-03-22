開幕戰有機會先發 廖健富：會好好準備

中華職棒開幕戰24日將開打，Lamigo桃猿隊19歲年輕捕手廖健富（圖）春訓熱身賽表現亮眼，開幕戰有機會先發，他22日坦言相當期待，並強調會趁這段時間把自己準備好。中央社記者黃巧雯攝 107年3月22日

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）中華職棒開幕戰24日將開打，Lamigo桃猿隊19歲年輕捕手廖健富有機會先發，廖健富今天也表達相當期待，並強調這段時間會好好準備。



廖健富高中畢業就投入選秀，成為Lamigo桃猿隊2017年季中選秀狀元捕手，今年官辦熱身賽出賽5場，7打數4安打，包括1發全壘打，打擊率高達5成71。



談到從初入職棒，到有現在的成績，廖健富將功勞都歸功於教練團，廖健富提到，剛進職棒時都不熟悉，教練逐場比賽向他講解觀念，讓他能慢慢掌握教練要的節奏。



儘管熱身賽打擊率高達5成，但廖健富謙虛地說，是因為打數少，教練要他上場，就照著教練安排走，並沒有想太多，且熱身賽都還在調整，但他自認目前調整狀況還不錯。



廖健富春訓熱身賽表現亮眼，Lamigo桃猿隊總教練洪一中今天透露，開季將會帶3名捕手，除了林泓育外，應該會有廖健富。



談到有機會擔任開幕戰先發捕手，廖健富坦言，相當期待，並表達會趁這段時間把自己準備好。



廖健富給人的印象一向是攻優於守，今年春訓期間也特別加強守備，包括阻殺、擋球與野手默契，廖健富表示，無論打擊打好打壞，還是會專注做好捕手的工作。（編輯：張銘坤）1070322