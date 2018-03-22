桃園主場首轟 廖健富直呼很新鮮

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）備戰開幕戰，中華職棒Lamigo桃猿與業餘成棒崇越隼鷹在熱身賽交手，靠著廖健富兩分砲，終場以21比0完封崇越隼鷹，廖健富首次在主場開轟，賽後直呼「很新鮮」。



Lamigo桃猿在官辦熱身賽結束後，今天在桃園球場自辦熱身賽，對戰先前喊話有意進軍的業餘成棒崇越隼鷹。



桃猿隊今天火力全開，鍾承祐2局下安打上壘後，廖健富轟出兩分砲，單局一共打了10個人次，攻下6分奠定勝基，第5、6、8局合計再添15分，桃猿隊靠著先發投手尼克斯先發5局無失分，牛棚投手王溢正、王躍霖、陳禹勳等人聯手封鎖崇越隼鷹打線，桃猿隊終場以21比0贏球。



廖健富今天延續熱身賽好表現，3打數2安打，包含1發兩分砲，也確定開季將從一軍先發，Lamigo桃猿總教練洪一中表示，廖健富有機會在24日開幕戰先發，並透露自熱身賽起，都盡量讓廖健富與洋將搭配，以培養默契。



廖健富表示，洋將通常比較有想法，要需要捕手引導他們，因此賽前會先與洋將討論比賽時的配球。對於有機會在開幕戰先發，廖健富坦言，已有心理準備，會趁這幾天好好調整好狀況。



廖健富今天熱身賽在桃園開轟，直呼很新鮮，「沒有在自己主場打過，感覺很不一樣」。



Lamigo桃猿今天也對外展示球場新整修美食街、商店街、新裝設的隱形護網、剛落成的複合式餐飲區「大盛樂園」，包括觀眾席「沙發賞球區」平台、球星零距離「互動餐飲吧檯」以及「戶外樂園區」， 不含新架設的全新LED大螢幕，整修約花費新台幣2000多萬元，目前24日開幕戰門票已售出1萬5400張。（編輯：黃于）1070322