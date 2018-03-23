王維中受媒體重視 韓職棒台灣第一人

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓媒體今天報導，台灣3家電視台向南韓職棒組織（KBO）探詢職棒轉播權事宜，多家台灣媒體也赴南韓馬山市採訪NC恐龍隊台灣左投王維中的開季賽。



南韓「MK體育」今天報導，現年26歲效命於南韓職業棒球NC恐龍隊的投手王維中，明天將在南韓慶尚南道馬山棒球場舉行的「2018新韓銀行My Car KBO」球季開幕戰為NC恐龍隊主場先發。為此，台灣媒體掀起轉播和報導熱潮，充分凸顯出王維中受到媒體的重視。



明天在南韓首爾蠶室、永登浦高尺蛋型球場、仁川、光州及馬山5個球場分別進行的球季開幕戰，先發投手除三星龍隊尹成煥為南韓本地人，其餘9名先發均是外籍球員，尤其馬山球場的王維中和LG雙子隊先發泰勒威爾森被南韓媒體比喻為「東西洋美男子對壘」。



報導指出，王維中曾效力於美國職棒大聯盟密瓦基釀酒人隊，平均球速152公里。



KBO旗下行銷子公司KBOP總經理柳大煥向媒體透露，這次台灣的3家電視台探詢有關王維中的比賽轉播權，一是因為南韓職棒水準高，二是有台灣明星球員在南韓職棒打球。



報導引述柳大煥說，轉播權利金由南韓10支職棒球團平分，同時，當台灣轉播韓國職棒時，南韓球場圍牆也可能有台灣企業訂購廣告，王維中製造的商業效果不小。



NC恐龍隊經營本部長裴錫賢表示，當初與王維中簽約，是為了提升NC恐龍隊的戰力，沒考慮到行銷效果，NC恐龍隊願意為台灣棒球迷觀戰盡棉薄之力。（編輯：王同禹）1070323