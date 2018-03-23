桃猿開季只帶9投手 4隊最少

（中央社記者黃巧雯桃園23日電）中華職棒今天公布4隊開季26人名單，Lamigo桃猿隊帶9名投手最少，中信兄弟帶12名投手最多，且僅中信登錄3洋投，其他3隊都僅先登錄2洋投。



中華職棒開幕戰24日將開打，中華職棒今天公布4隊開季26人名單，Lamigo桃猿隊僅帶9名投手，包括洋投道恩斯、克恩三世，投手為4隊中最少，名單中未見本季可能先發輪值投手王溢正、洋投尼克斯。



Lamigo桃猿隊總教練洪一中表示，開季僅先登錄2名洋將，7名中繼、後援投手，就能多帶幾名野手，由於名單還可再更動，下週先發不用先登錄。



桃猿開季捕手共有林泓育、廖健富、劉時豪，其中19歲的廖健富開幕戰將先發，將創開幕戰先發最年輕捕手的紀錄。



富邦悍將開季名單中，今年網羅5名中信棄將中，林煜清、蔣智賢、張正偉入列，未見陳鴻文、林克謙。



統一獅去年季中選進新秀陳重羽、陳重廷、吳桀睿、鄭鈞仁，這次也名列開季26人名單。



中信兄弟這次開季帶上12名投手，捕手僅王峻杰、吳明鴻，並登錄賽格威、艾迪頓、萊福力3名洋投，為4隊中最多，其他3隊策略性僅先登錄2名洋投。



去年因傷錯失在一軍初登板機會中信兄弟投手陳琥，今年則在開季名單內。（編輯：黃瑞弘）1070323