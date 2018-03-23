開幕戰最年輕捕手 道恩斯對廖健富有信心

中華職棒開幕戰24日將開打，Lamigo桃猿隊派出洋投道恩斯先發，對於搭擋為19歲捕手廖健富，道恩斯23日受訪表示，對廖健富有信心。中央社記者黃巧雯攝 107年3月23日

（中央社記者黃巧雯桃園23日電）中華職棒開幕戰24日將開打，Lamigo桃猿隊、中信兄弟各派洋投道恩斯、賽格威先發，對於搭擋為19歲捕手廖健富，道恩斯今天說，春訓有搭擋過、已有默契，對廖健富有信心。



中華職棒開幕戰首戰為洋投對決，中信兄弟洋投賽格威將對上前東家桃猿隊，桃猿隊總教練洪一中今天宣布，派出陣中狀況最好的投手道恩斯掛帥先發，搭擋為19歲捕手廖健富。他稱讚廖健富在場上屬於神經比較大條、不容易緊張的選手。



將是中職開幕戰最年輕先發捕手的廖健富，在3天前得知自己有機會在開幕戰先發時，坦言覺得很不可思議，但會把握機會表現，這幾天有好好準備，並和教練討論比賽時需注意的地方。





中職Lamigo桃猿隊23日宣布，開幕戰將派洋投道恩斯掛帥先發，搭擋為19歲捕手廖健富（圖），讓廖健富即將寫下中職開幕戰最年輕先發捕手紀錄。中央社記者黃巧雯攝 107年3月23日

道恩斯表示，先前春訓熱身賽已與廖健富搭擋過2場比賽，彼此都已有默契，廖健富也熟知他的投球特性，因此對廖健富有信心。



對於開幕戰將先發，令道恩斯感到相當興奮，他提到，春訓至今已準備一段時間，相信自己做好準備



由於開幕戰將對決前隊友賽格威，讓道恩斯直呼很有趣，但他強調，「儘管場下是好友，但場上就是敵人。」



去年桃猿隊3洋投中，僅道恩斯續留猿隊，成為本季猿隊王牌投手，不過道恩斯並不在意王牌的頭銜。他認為每位上場的投手都是球隊的王牌，上場後就希望拿出該有表現，最重要的是帶領球隊拿下勝利。



面對去年戰績墊底的富邦悍將今年戰力大進補、中信兄弟去年季後釋出多名選手，今年多由年輕選手組成，道恩斯都不敢輕敵，他認為富邦打線變強，將會是強隊，但中信也有不少具實力的年輕選手加入，老將和新血搭配，將會是很強的球隊。（編輯：黃瑞弘）1070323