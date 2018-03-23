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陽岱鋼單場敲2安 無緣對決宋家豪

發稿時間：2018/03/23 21:51

最新更新：2018/03/23 21:51

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（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天與樂天隊熱身賽單場敲出2安，第5局打擊結束後就退場休息，效力樂天隊投手宋家豪第7局登板，中繼1.1局無失分，兩人無緣對決。

巨人隊今天與樂天隊熱身賽，陽岱鋼擔任開路先鋒、守中外野，打擊猛打賞，面對樂天隊先發投手則本昂大，第1、3局都敲出安打上壘，第5局上場打擊時則被三振。

陽岱鋼今天3打數2安打，1次三振，熱身賽打擊率回升至3成94。

陽岱鋼在5局結束後退場休息，宋家豪第7局在樂天隊5比0領先的情況下登板中繼，兩人擦身而過。

宋家豪7局下在一、三壘有人、二出局情況下上場救火，讓巨人隊打者坂本勇打成滾地球出局，順利化解失分危機。

宋家豪今天中繼1.1局無失分，沒被敲出任何安打，僅花12球，讓巨人隊打者四上四下，最快球速149公里，熱身賽防禦率降至9.95，樂天隊靠著牛棚聯手封鎖巨人隊打線，僅讓巨人9局下追回1分，樂天終場以5比1獲勝。

旅日羅德隊野手李杜軒今天在對戰中日隊熱身賽也有出賽，第9局1比1平手、滿壘情況下上場代打，打成雙殺打出局，未能為球隊建功，羅德隊隨後靠著加藤翔平滿貫砲，單局合計灌進5分，終場6比1擊敗中日。（編輯：黃于）1070323

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