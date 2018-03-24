世界盃熱身賽 阿根廷2比0勝義大利

阿根廷隊在世界盃足球熱身賽中，以2比0擊敗義大利隊。（圖取自FIFA World Cup臉書粉絲專頁www.facebook.com/fifaworldcup）

（中央社記者李晉緯台北24日綜合報導）兩度拿下世界盃足球賽冠軍的阿根廷，今天在對4屆世界盃冠軍義大利的友誼賽（熱身賽）中，靠下半場兩度進球，以2比0拿下勝利。



2018年俄羅斯世界盃足球賽前，各隊陸續尋求對戰熱身，這場比賽阿根廷擺出4-2-3-1的先發陣型，義大利則採4-3-2陣型應戰，兩隊在上半場以0比0戰成平手。



下半場比賽開踢後，戰況依舊膠著，比賽時間進入尾聲，阿根廷的巴納加（Ever Banega）在大禁區外接獲傳球，在3名防守者看守的情況下，硬是在比賽第75分鐘起左腳射門破網，打破兩隊0比0平手僵局，讓阿根廷以1比0領先。



接下來一波3對3的攻勢，阿根廷帶球快速推進，蘭齊尼（Manuel Lanzini）於比賽第85分鐘，在禁區內一小步起右腳射門，球巧妙飛越防守者及對方守門員，再度攻破對手球門，讓阿根廷取得兩球領先。



之後雙方未再進球，阿根廷以2比0擊敗義大利。



兩隊過去5度在世界盃交手，義大利以2勝、2和、1負在對戰終占優勢，但過去兩度在熱身賽交手，都由阿根廷獲勝，包含今天的比賽，阿根廷在熱身賽已對義大利拿下3連勝。（編輯：管中維）1070324