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世足熱身賽 法國慘遭哥倫比亞逆轉

發稿時間：2018/03/24 09:44

最新更新：2018/03/24 09:59

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世界盃足球賽23日熱身賽，哥倫比亞以3比2擊敗法國。（圖取自FIFA World Cup臉書粉絲專頁www.facebook.com/fifaworldcup）世界盃足球賽23日熱身賽，哥倫比亞以3比2擊敗法國。（圖取自FIFA World Cup臉書粉絲專頁www.facebook.com/fifaworldcup）

（中央社巴黎23日綜合外電報導）備戰世界盃足球賽，南美勁旅哥倫比亞今到法國隊主場打熱身賽，不但克服0比2落後，還靠替補球員昆特羅（Juan Quintero）在終場前5分鐘踢進12碼罰球，以3比2逆轉勝。

四年一度的世界盃足球賽將於6月14日到7月15日在俄羅斯舉行。法新社報導，2比2平手的情況下，法國隊效力西甲巴塞隆納的中後衛烏姆蒂蒂（Samuel Umtiti）在罰球區剷倒對手被判犯規，使得哥倫比亞隊士氣大振。

法國隊在自家主場法國國家體育場（Stade de France）迎敵，比賽一開始就取得領先。哥倫比亞隊最終逆轉獲勝，更顯難得。

這場比賽由法國隊吉洛德（Olivier Giroud）率先破門，踢進個人在國家隊的第30球。主場的喧囂加油聲中，勒瑪（Thomas Lemar）踢進法國隊第2球，取得2比0領先。

哥倫比亞隊靠著法國門將洛里斯（Hugo Lloris）失誤，穆里爾（Luis Muriel）踢進第1球，點燃希望，接著由名將法高（Radamel Falcao）將比數扳平，替補上場的昆特羅隨後為球隊踢進致勝一球。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070324

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