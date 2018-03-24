C羅世足熱身賽連中兩元 葡萄牙逆轉埃及

世界盃足球賽熱身賽，葡萄牙以2比1擊敗埃及。（圖取自FIFA World Cup臉書粉絲專頁www.facebook.com/fifaworldcup）

（中央社記者李晉緯台北24日綜合報導）葡萄牙為世界盃足球賽準備，今天在友誼賽（熱身賽）中，整場比賽未曾站上領先，靠「C羅」羅納度在下半場傷停補時階段連中兩元，才以2比1逆轉擊敗埃及，驚險收下勝利。



2018年俄羅斯世界盃足球賽前，各隊陸續尋求對戰熱身，這場比賽葡萄牙擺出4-4-2的先發陣型，埃及則採4-3-3陣型應戰。



葡萄牙雖曾在1966年獲得世界盃季軍，但今天的比賽前段卻討不到便宜，反倒僅兩度在小組賽突圍、擠進16強的埃及率先有得分攻勢。



兩隊在上半場以0比0戰成平手，但下半場開踢不久，埃及靠著薩拉赫（Mohamed Salah）在比賽第56分鐘的進球，以1比0領先葡萄牙。



之後埃及持續保持領先，眼看時間就要走完，但葡萄牙不願丟掉勝利。



5度獲得國際足總（FIFA）年度最佳球員、金球獎的葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），在傷停補時階段，2分鐘內連進兩球，讓葡萄牙演出大逆轉，在終場以2比1逆轉擊敗埃及。（編輯：管中維）1070324