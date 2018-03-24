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王維中韓國職棒開幕先發 旗開得勝拿下勝投

發稿時間：2018/03/24 16:26

最新更新：2018/03/24 16:26

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（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，今天在南韓昌原馬山棒球場開幕賽登板先發對LG雙子隊，恐龍以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。

王維中此役主投7局，共投出89球，其中62好球、27壞球，3振對手6次、被安打6支、四壞球保送1次。

南韓職棒（KBO）台灣時間下午1時進行開幕戰，南韓職棒台灣第一人，NC恐龍左投手王維中在馬山球場登板先發，出戰LG雙子隊。王維中在第一局表現完美，讓對手打出2個滾地球並且送出1K，最快球速達153公里，對手3上3下。

第2局上王維中似乎遭遇亂流，被接連敲出安打，LG雙子打者的一記左外野高飛犧牲打奏效，在壘上的跑者奔回得到一分，這也是他在韓職丟掉的第1分。王維中很快回穩，讓後兩名打者擊出內野滾地與今天第2次3振化解危機，前兩局用了26球。

恐龍隊友3局下靠著高飛犧牲打及安打，連續搶得2分，一直到7局上結束，王維中退場，恐龍以2：1暫時領先。王維中今天總計使用89球。比賽到9局上結束LG雙子攻勢，恐龍以4比2旗開得勝，王維中也拿下勝投，並成為在韓國職棒開幕賽拿下勝投的首位台灣投手。

昌原市長安商守告訴台灣媒體記者，王維中是十分優秀的選手，昌原市會鼎力支援他成為NC恐龍隊的當家主投，他本人也是王維中的忠實粉絲，也十分希望台灣球迷跨海到韓國看球賽、觀光旅遊。（編輯：高照芬）1070324

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