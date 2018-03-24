熬4年開幕戰先發蹲捕 王峻杰還有夢

中華職棒中信兄弟隊捕手王峻杰苦熬多年、走過膝傷，今年春訓表現受肯定，首度在中職開幕戰先發蹲捕；他說自己還有夢，認為只要能在場上，就是很幸福的事。中央社記者謝靜雯攝 107年3月24日

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職中信兄弟隊捕手王峻杰苦熬4年、走過膝傷開刀，今年春訓表現受肯定，首度在中職開幕戰先發蹲捕；他表示過程中難免會亂想，「但我還有夢，只要能在場上，就是很幸福的事情」。



王峻杰2013年加入兄弟隊後，是球隊相當期待的潛力球員，當年兄弟球隊開幕戰就是由他先發蹲捕，2013年總計72場出賽，打擊率2成47，但後來受左膝傷勢影響，沒能再有太多一軍出賽機會，直到2015年底接受左膝手術。



王峻杰坦言，2014、2015年時，因為傷勢一直沒能在一軍有太多機會，心裡難免會有許多想法，但左膝開刀後、想法改變，「只要還能在場上，就是很幸福的事情，會好好的珍惜」。



苦熬多年今年再獲機會開季就從一軍出發，並且扛起中職開幕首戰先發捕手，兄弟隊總教練史耐德表示，他從春訓開始就很努力的在準備，球隊今年開季除了王峻杰外，也帶上新秀捕手吳明鴻，會選擇讓王峻杰先發，是因為他比較有經驗。



王峻杰去年整季沒有一軍出賽紀錄，他表示在二軍的這段期間，爺爺奶奶和爸爸也會擔心、詢問狀況，「但我還有夢，不想這麼早離開球場，不然我也不需要接受手術，對於一切都甘之如飴」。



因為有一段時間沒有上到一軍，王峻杰表示有點興奮、也有點緊張，雖然有透過官辦熱身賽慢慢調整，但一軍比賽的節奏和強度還需要再適應。（編輯：方沛清）1070324