王維中韓職首戰 奪勝投與MVP

韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天在南韓昌原馬山棒球場開幕賽登板先發對LG雙子隊，恐龍以4比2旗開得勝。王維中先發首勝，並榮登今天首場比賽MVP寶座。



王維中先發主投於7局上結束後被換下，暫以2比1領先。他今天共投出89球，其中62好球、27壞球，三振6次、被安打6支、四壞球1個，失1分。最高球速為152公里。



王維中先發首勝，並榮登首場比賽MVP寶座。他在球場接受媒體訪問時表示，祈願今年球季能將NC恐龍隊帶上韓國職棒聯盟霸主寶座上。



他說，這裡的觀眾比小聯盟還要多，所以一定要投好這場比賽，心理的壓力滿大的，賽前一直聽音樂，以放鬆心情。



王維中今天把所有球種都秀出來給打者看，其中卡特球是前幾天進牛棚才練的新球路。他說：要「讓打者以為是直球。」



對於今天他在韓國的第一場比賽，外界特別關注，王維中很感謝隊友的守備很好，打擊都能發揮。



昌原市長安商守在看台上接受台灣記者採訪時表示，王維中是頗優秀的選手，自已也是王維中的粉絲，昌原市會鼎力支援他成為NC恐龍隊的當家主投，也盼台灣球迷跨海到韓國看球賽和觀光旅遊。



NC恐龍隊球團主俞英濬說，他曾與前台灣棒球明星徐生明在韓國化妝品隊共事過，今天看到王維中的傑出表現，讓他想起了已故的老友徐生明。（編輯：高照芬）1070324



