/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 王維中川普貿易戰管中閔
>rss

王維中韓職首戰 奪勝投與MVP

發稿時間：2018/03/24 18:38

最新更新：2018/03/24 19:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日韓國職棒NC恐龍隊台灣強投王維中，24日在開幕賽登板先發對戰LG雙子隊，恐龍隊以4比2旗開得勝，王維中也成為在韓國職棒開幕戰拿下勝投的首位台灣投手。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝 107年3月24日

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天在南韓昌原馬山棒球場開幕賽登板先發對LG雙子隊，恐龍以4比2旗開得勝。王維中先發首勝，並榮登今天首場比賽MVP寶座。

王維中先發主投於7局上結束後被換下，暫以2比1領先。他今天共投出89球，其中62好球、27壞球，三振6次、被安打6支、四壞球1個，失1分。最高球速為152公里。

王維中先發首勝，並榮登首場比賽MVP寶座。他在球場接受媒體訪問時表示，祈願今年球季能將NC恐龍隊帶上韓國職棒聯盟霸主寶座上。

他說，這裡的觀眾比小聯盟還要多，所以一定要投好這場比賽，心理的壓力滿大的，賽前一直聽音樂，以放鬆心情。

王維中今天把所有球種都秀出來給打者看，其中卡特球是前幾天進牛棚才練的新球路。他說：要「讓打者以為是直球。」

對於今天他在韓國的第一場比賽，外界特別關注，王維中很感謝隊友的守備很好，打擊都能發揮。

昌原市長安商守在看台上接受台灣記者採訪時表示，王維中是頗優秀的選手，自已也是王維中的粉絲，昌原市會鼎力支援他成為NC恐龍隊的當家主投，也盼台灣球迷跨海到韓國看球賽和觀光旅遊。

NC恐龍隊球團主俞英濬說，他曾與前台灣棒球明星徐生明在韓國化妝品隊共事過，今天看到王維中的傑出表現，讓他想起了已故的老友徐生明。（編輯：高照芬）1070324

台灣左投王維中（中）24日在馬山球場韓國職棒開幕戰，身披NC恐龍隊戰袍先發，7局優質好投退場後，接受南韓KBS電視台專訪。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝　107年3月24日台灣左投王維中（中）24日在馬山球場韓國職棒開幕戰，身披NC恐龍隊戰袍先發，7局優質好投退場後，接受南韓KBS電視台專訪。中央社記者姜遠珍昌原馬山球場攝　107年3月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP