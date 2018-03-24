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開幕湧1.8萬球迷 19歲捕手廖健富享受比賽

發稿時間：2018/03/24 21:46

最新更新：2018/03/24 22:27

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中職Lamigo桃猿隊19歲捕手廖健富（左）首扛中職開幕戰先發捕手，8局上廖健富（左）接到外野手傳球，成功阻殺衝回本壘的中信兄弟選手。中央社記者張新偉攝　107年3月24日中職Lamigo桃猿隊19歲捕手廖健富（左）首扛中職開幕戰先發捕手，8局上廖健富（左）接到外野手傳球，成功阻殺衝回本壘的中信兄弟選手。中央社記者張新偉攝　107年3月24日

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中職Lamigo桃猿隊19歲捕手廖健富，首度扛中職開幕戰先發捕手，雖然難掩緊張，但攻守有表現；總教練洪一中表示，「就是要這種場面推上去，球員成長才會快」。

中職29年球季今天開打，開幕首戰由桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，吸引1萬8521名觀眾入場，中職開幕戰史上連續8年觀眾人數破萬人。中職去年選秀狀元、桃猿隊捕手廖健富今天與先發投手道恩斯投捕搭擋，廖健富以19歲又177天成為中職開幕戰最年輕先發球員。

廖健富開賽略顯緊張，2局也發生捕逸，今天單場3個打數敲出2支安打、貢獻一分打點。桃猿隊總教練洪一中表示，「廖健富今天打擊ok，配球馬馬虎虎，看得出來有些緊張」，但他也表示，要讓年輕球員成長，最快的方式就是在這種大場面出賽。

廖健富表示，開幕戰有銜接官辦熱身賽的調整感覺，開賽有點緊張、也蠻興奮的，但後來慢慢抓到節奏，開始能去享受比賽。桃猿隊先發投手道恩斯前兩局有些狀況，2局被王勝偉敲出全壘打，廖健富表示，有上去跟投手說表現沒有太大的問題，「他被打的安打其實沒有那麼紮實」。

桃猿隊先發投手道恩斯今天前兩局就掉4分，但3局回穩，3到6局沒有再讓兄弟拿下分數，率隊以6比4拿下勝利；洪一中表示：「第一場比賽選手可能以點亢奮，但整體看來沒有太大的問題。」

兄弟隊年輕投手陳琥今天比賽8局登板，為中職生涯一軍初登板，投0.2局被敲2支安打、無失分；兄弟隊王勝偉今天2局開轟，為個人生涯中職開幕戰首轟。（編輯：黃瑞弘）1070324

中職Lamigo桃猿隊19歲捕手廖健富（右）首扛中職開幕戰先發捕手表現佳。圖為廖健富賽中與先發投手道恩斯（Darin Downs）（左）擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年3月24日中職Lamigo桃猿隊19歲捕手廖健富（右）首扛中職開幕戰先發捕手表現佳。圖為廖健富賽中與先發投手道恩斯（Darin Downs）（左）擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年3月24日
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