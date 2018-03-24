兄弟先得分被逆轉 史耐德：要再加強

中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場展開，中信兄弟全隊穿上新客場球衣「象牙灰」亮相。中央社記者張新偉攝 107年3月24日

（中央社記者黃巧雯桃園24日電）中華職棒開幕戰中信兄弟今天以4比6遭Lamigo桃猿隊逆轉輸球，總教練史耐德說，一開始得4分，但後來打線沉寂，一支好隊伍不管得幾分，都要持續有攻勢得分，未來將會加強。



中信兄弟今天前2局一度以4比0領先，但遭到桃猿隊逆轉，最後以4比6落敗。



史耐德認為，好隊伍不管得幾分，都要持續有攻勢，未來將會再加強。



中信兄弟洋投賽格威面對前東家桃猿隊，僅投4局失5分就退場休息，被敲8支安打，包括林立的兩分砲。中信第5局就換上蔡齊哲中繼，投3局僅被敲出一支安打，失一分，一次保送。



談到換下賽格威原因，史耐德說，當下覺得換上蔡齊哲比較有機會，而且結果也不錯；他並稱讚今天牛棚蔡齊哲、陳琥、鄭錡鴻表現非常好。



賽格威表示，中職4隊打擊火力都不錯，先前在桃猿隊內部分組對抗賽也曾對決過猿隊的打者，並不陌生。因為今天是開幕戰，心情會有些波動。



中信兄弟第8局換上投手陳琥，為生涯初登板，投0.2局，被敲出2支安打，無失分，送出一次三振。陳琥表示，站上投手丘時並不會緊張，也沒有想太多，僅想要與打者對決。



陳琥自認投球內容可以再更好，經過初登板洗禮，瞭解自己還有哪些還待加強的地方，後續比賽會持續修正。（編輯：黃瑞弘）1070324



