裕隆勝台銀 台啤季後賽門票到手

超級籃球聯賽（SBL）例行賽24日晚間在新莊體育館進行裕隆納智捷對台銀賽事，納智捷終場以87比82擊敗台銀。圖為納智捷後衛林韋翰（左）突破防守上籃得分。中央社記者孫仲達攝 107年3月24日

（中央社記者龍柏安台北24日電）裕隆納智捷今靠著洋將奈維爾（Luke Nevill）攻下全場最高的25分，率隊87比82擊敗台灣銀行，也宣告台銀無緣今年季後賽，台灣啤酒則確定摘下最後一張季後賽入場券。



裕隆王牌射手「男模」呂政儒因右手腕韌帶撕裂，加上軟骨磨損，預計將休息3至4週，今晚比賽也高掛免戰牌，沒想到就算裕隆少了本土得分王，戰力依舊不減，靠著第3節一波34比14猛攻，提前鎖定勝局。



台銀今晚輸球後，戰績來到10勝20負，本季賽事已全部結束，確定無法追上台啤，將以聯盟墊底的第7名做收，也成為聯盟唯一無法晉級季後賽的球隊，教頭韋陳明賽後也無奈地表示：「這是個很可惜的球季。」



台銀出局後，今年季後賽6支晉級隊伍全部出爐，包括裕隆、璞園、台北達欣工程、金門酒廠、富邦勇士與台啤，除台啤確定排名第6外、其他各隊排名都還未底定。



台啤確定晉級後壓力全部釋放，靠著洋將夏普（Walter Sharpe）攻下全場最高的21分、11籃板，加上本土射手黃聰翰3分球6投4中，也挹注次高的18分，大前鋒周伯勳也拿下16分，台啤終場82比75扳倒璞園建築，聯盟龍頭誰屬還要再等等。



裕隆贏球後戰績18勝11負，與璞園的17勝11負僅有0.5場勝差，璞園明晚將再碰富邦勇士，無論輸贏都不影響排名，一切得等到27日璞園與裕隆最後一次交手結果，贏家就能成為本季聯盟例行賽龍頭。（編輯：黃于）1070324



