邁阿密網賽 詹詠然詹皓晴輕鬆闖頭關

（中央社記者龍柏安台北25日電）詹詠然與詹皓晴這對姊妹花，今天在邁阿密網賽女雙首輪，聯手以6比1、6比4直落二打下拉脫維亞組合奧斯塔朋科與塞娃斯圖娃，輕鬆闖過頭關。



邁阿密網賽是男、女共站的大賽，女子組總獎金高達797萬2535美元（約新台幣2.34億），單打共有128籤，雙打則有32籤，詹詠然與詹皓晴是大會女雙第2種子。



詹詠然與詹皓晴上一站印地安泉首輪就是遭遇拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）與塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），當時詹家姊妹以6比2、6比3，輕鬆拍落對手晉級。



就算場景改到了邁阿密，比賽的結果依舊不變，詹家姊妹開局就連拿5局下馬威，打得對手幾乎無力抵抗，先以6比1拿下首盤。



次盤前8局雙方一度僵持不下，兩方人馬各自破了對手一次發球局，打成4比4平，好在決勝關鍵期詹家姊妹強勢拉尾盤，靠著先破再保以6比4穩穩收下勝利。



詹家姊妹下一輪16強的對手，將是烏克蘭的班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）這對跨國組合。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070325