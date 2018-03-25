NBA勇士柯瑞傷副韌帶 例行賽報銷

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士主力「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）昨晚對上亞特蘭大老鷹時，扭傷左膝內側副韌帶，接下來有至少3週無法上場，屆時季後賽將開打。



路透社報導，據勇士隊說，核磁共振影像顯示柯瑞確診內側副韌帶（MCL）二級扭傷，將於3週內進行再次評估，約莫逢4月14日開打的NBA季後賽。



法新社報導，今年勇士將挑戰連4年挺進總冠軍戰。



勇士教頭柯爾（Steve Kerr）針對柯瑞的最新傷勢發言：「命運實在捉弄人，怪殘忍的。」



勇士傷兵名單一大串，另名大將杜蘭特（Kevin Durant）上週肋骨軟骨受傷，已經缺陣；柯瑞的後場搭檔湯普森（Klay Thompson）折傷右手大拇指；葛林（Draymond Green）則在19日兵敗聖安東尼奧馬刺時挫傷骨盆。



對於勇士全隊負傷累累，柯爾昨晚表示：「我絕對沒有不祥的預感。」



「今晚，我大多較為史提夫（柯瑞）感到失望。我們會再看看他得休戰多久。接下來幾週也將有多人歸隊。」（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070325