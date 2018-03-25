桌球德國公開賽 鄭怡靜勇闖女單4強

（中央社記者龍柏安台北25日電）2018世界桌球巡迴賽白金系列的德國公開賽，「台灣一姐」鄭怡靜深夜在女單8強賽，以4比2扳倒中國好手孫穎莎，闖進4強，今晚將和日本名將石川佳純爭搶決賽門票。



鄭怡靜賽後接受桌球總會官網訪問時表示，8強面對孫穎莎是非常艱苦的一場比賽，每一分她都在思考戰術，這讓她很頭痛，「我從一開始的落後、然後領先、最後終於拿下勝利，這真的很不容易」。



世界排名第8的鄭怡靜，在這次德國公開賽會內賽連過3關，除面對孫穎莎丟掉2局外，另兩戰合計僅失1局，手感相當火燙；不過，她和左手持拍、目前世界排名高居第3的「日本一姐」石川佳純過去交手14次，鄭怡靜以5勝9負落居下風。



兩人最近2次交手，雙方戰績是扯平的1勝1敗，且都打滿7局才能分出勝負，今晚鄭怡靜與石川佳純將再次交鋒，贏家將能取得冠軍賽入場券。



男單方面，「台灣一哥」莊智淵在16強和當今世界球王、德國名將波爾（Timo Boll）鏖戰打滿7局，他在第6局浪費一次賽末點的情況下，反倒以3比4遭逆轉惜敗，未能繼續挺進，而他和陳建安聯手的男雙組合，則在4強以0比3不敵中國的馬龍、許昕，獲得季軍。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070325