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澎夸父追日跨夜接力 120公里挑戰未完賽

發稿時間：2018/03/25 12:34

最新更新：2018/03/25 13:40

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從天黑跑到天亮的夸父追日跨夜接力賽「澎湖站」，澎湖縣長陳光復（中）一大早也趕到體育場，為選手加油打氣，肯定所有選手勇於挑戰的精神。中央社　107年3月25日從天黑跑到天亮的夸父追日跨夜接力賽「澎湖站」，澎湖縣長陳光復（中）一大早也趕到體育場，為選手加油打氣，肯定所有選手勇於挑戰的精神。中央社　107年3月25日

（中央社澎湖縣25日電）從天黑跑到天亮的夸父追日跨夜接力賽「澎湖站」，唯一挑戰120公里惡水組的戴宏光，跑了近半路程，因體力不支宣佈放棄，下次再來；劉傳仁則以5小時43分43秒完賽61公里。

2天1夜的「2018夸父追日跨夜接力賽」離島系列賽事，昨晚自漁翁島開跑，400多名選手，在夕陽伴我歸的餘暉下，依序分組魚貫出發，其中，以嘉義戴宏光與台北劉傳仁2人分別獨跑120公里與61公里「惡水組」最引人注目。

跨海挑戰120公里的戴宏光，昨天傍晚首梯出發，跑到今天凌晨近7個小時，在湖西天后宮前路段，因體力不支，向工作人員表示棄賽，明年再來挑戰。另一名獨跑61公里的劉傳仁，則以5小時43分43秒完賽。

澎湖縣長陳光復一大早也趕到體育場，為所有參加挑戰的選手，加油打氣，肯所有選手勇於挑戰的精神。（編輯：梁君棣）1070325

從天黑跑到天亮的夸父追日跨夜接力賽「澎湖站」，來自台北的劉傳仁（右）挑戰獨跑61公里「惡水組」引人注目，以5小時43分43秒完賽。中央社 107年3月25日從天黑跑到天亮的夸父追日跨夜接力賽「澎湖站」，來自台北的劉傳仁（右）挑戰獨跑61公里「惡水組」引人注目，以5小時43分43秒完賽。中央社 107年3月25日
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