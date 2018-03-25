羅耀拉大學扮灰姑娘 NCAA爆冷晉四強

（中央社25日綜合外電報導）芝加哥羅耀拉大學今天在美國大學（NCAA）男籃錦標賽八強戰中以78比62大勝堪薩斯州大，以灰姑娘之姿終結校史上長達55年的等待，率先打進最後四強。



密西根大學在另一場8強賽以58比54險勝佛羅里達州大，也躋身四強。



羅耀拉和密西根將在四強戰碰頭，最後四強的另外兩個名額，將由明天杜克對堪薩斯、維拉諾瓦對德州理工兩戰決定。



排名第11種子的羅耀拉大學，追平NCAA史上打進四強的最低順位種子紀錄，過去晉級四強的第11種子包括1986年的路易斯安那州大、2006年的喬治梅森大學和2011年的維吉尼亞聯邦大學（VCU）。



羅耀拉大學曾於1963年奪得NCAA男籃冠軍，但自此消聲匿跡，在1985年之後就從未晉級季後64強錦標賽。今年重返季後賽，靠著團隊戰力屢屢以小吃大，前三戰擊敗邁阿密大學、田納西大學和內華達大學三支勁旅，3場球只贏了4分。今天羅耀拉在班．理查森（Ben Richardson）23分貢獻下，一度領先23分，反倒贏得輕鬆。



羅耀拉大學不僅靠爆冷戰績引起全美注意，該隊被暱稱為Sister Jean的98歲隨隊修女季恩．施密特（Jean Dolores-Schmidt）更是紅遍全美媒體和社交媒體。白髮蒼蒼的季恩，在每一場球之前帶領全球禱告，每場球之後也都和球員擁抱，儼然是羅大的精神領袖。如今，她將和球隊並肩前進四強決戰所在地的德州聖安東尼奧。



儘管不是當代籃球名校，羅耀拉大學在美國大學籃球史上占有不可磨滅的地位。1966年，西德州學院（現改名為德州大學艾爾帕索分校）成為史上第一支以全黑人先發陣容擊敗全白人陣容肯塔基大學奪冠的球隊，該役被稱為美國大學籃球衝破種族分水嶺的歷史性戰役。



但早在1961年，羅大白人教練愛爾蘭（George Ireland）就已無視當時「先發五人不超過三名黑人球員」的不成文慣例，經常性的讓四名黑人球員先發。1963年全美冠軍戰，愛爾蘭再讓四名黑人先發，最終羅大以60比58爆冷擊敗尋求三連霸的辛辛那提大學，為1966年的歷史性一役寫下先聲。



當年他們在首輪以111比42擊敗田納西理工學院，69分勝分高懸至今，仍是NCAA男籃的單場勝分紀錄。



今天另一戰，密西根在讀秒時刻5罰3中穩住勝利，睽違5年後重返最後四強，也以32勝締造校史單季勝場紀錄。（編輯：吳協昌）1070325