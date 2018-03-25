陽岱鋼對決宋家豪敲安 宋家豪吞敗

（中央社記者謝靜雯台北25日綜合報導）日職官辦熱身賽，旅日巨人隊野手陽岱鋼今天7局從樂天隊中繼投手宋家豪手中敲安，宋家豪中繼0.2局失4分（3分責失分），樂天終場以3比4輸球，宋家豪承擔敗投。



樂天隊與巨人隊今天交手，樂天隊首局就有得分攻勢，靠著洋砲佩格羅（Carlos Peguero）2分砲取得領先，巨人隊前6局都沒有得分攻勢，6局打完樂天隊2比0領先。



樂天隊投手宋家豪7局接手中繼，首名打者就是陽岱鋼，被陽岱鋼打成三壘方向安打，接著再被吉川尚輝敲安，三振坂本勇人抓到第一個出局數，接著讓打者打成飛球出局，故意四壞保送麥基（Casey McGehee），但接著被岡本和真敲安，隊友守備失誤、長野久義再補上安打，巨人隊超前比數，宋家豪沒能投完一局，球隊2比4落後時退場。



宋家豪今天總計用29球投0.2局被敲4支安打，投出1次三振，失掉4分（3分責失分），球隊9局雖有追分，但沒能要回領先，終場以3比4輸球，宋家豪承擔敗投。



巨人隊投手上原浩治今天比賽7局球隊落後時登板中繼，投1局沒有被敲安打、無失分，球隊7局下半追分、翻轉戰局，上原浩治也拿下熱身賽勝投。



陽岱鋼今天比賽單場3打數敲出1支安打，吞下1次三振，唯一安打就是從宋家豪手中敲出，賽後官辦熱身賽打擊率3成59。（編輯：吳協昌）1070325