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開展健康文化教育 中國足協子擬禁球員紋身

發稿時間：2018/03/25 17:44

最新更新：2018/03/25 17:44

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（中央社台北25日電）中國大陸國家足球隊球員日前在一場比賽中以膠布遮住紋身，陸媒報導，中國足協將在短時間內提出紋身規定，相關條款會應用在中超聯賽、各級國家隊與青少年聯賽等賽事。

澎湃新聞報導，在「中國盃」首戰中國國足以0比6輸給威爾士的比賽，以及U23中國隊對陣敘利亞的比賽中，很多球迷都發現上場的中國球員，都用膠布遮住身上的紋身，紋身一度成為中國足壇這兩天的頭號熱詞。

報導說，球員應不應該紋身，是一個在中國足壇討論已久的話題。中國U19國家隊教練賈秀全及前中國國足教練徐根寶，都曾公開禁止球員紋身。

賈秀全2017年上任國青隊後，就不允許球員紋身。他曾表示，年輕球員想要彰顯個性，就應該「用腳說話」。

球員的紋身成為話題後，足壇各方都表達了觀點。資深媒體人趙震在微博上表示，「現在已經什麼時代了，梅西還有紋身呢，有沒有紋身早和球技、人品無關了」；上海申鑫隊主帥朱炯則認為，紋身對跑動拚搶沒什麼影響。

不過，報導說，中國足協將在短時間內提出紋身規定，以開展健康文化教育活動，相關條款會應用在中超聯賽、國家隊與青少年聯賽等賽事。

在中國足球成績不佳的環境下，球員的關注也更多更重。至少一段時間內，遮擋紋身的膠布會和球鞋、護腿板一樣，成為中國足球隊比賽的必需品。（編輯：林克倫）1070325

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