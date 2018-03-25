統一獅台南主場開幕戰 王識賢開唱

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前請到金曲台語歌王王識賢開唱，炒熱現場氣氛。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

（中央社記者張新偉台南25日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在台南球場進行主場開幕戰，邀請金曲台語歌王王識賢開唱，炒熱氣氛。



統一獅主場開幕戰場內外活動滿檔，賽前場內活動由台南億載國小百人齊跳「LIONS 第一名」揭幕，王識賢緊接著登場演唱歌曲「一片天」與「腳踏車」，熟悉旋律一出牽動民眾情緒，讓現場球迷陶醉不已。



本身也是運動員出身的王識賢，在場內跑來跑去演唱，展現鐵肺功力，受訪時連說3次「很嗨」，期待下次可以來球場開演唱會。



以前曾經打過明星棒球隊的王識賢，因為腳程優勢擔任中外野手，不過這次來開球還是直呼緊張，深怕球沒投好，給自己表現打80分。王識賢表示，很喜歡運動場上的氛圍，尤其是比賽倒吃甘蔗、那種逆轉勝的感覺。



此外，統一獅今天賽前也特別舉辦中職救援王林岳平簽名會，外野也有林岳平文物紀念展，讓球迷得以一覽他球員生涯的每個時刻，今晚賽後更將為林岳平舉行引退儀式。（編輯：黃于）1070325





中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前舉辦中職救援王林岳平（前中）簽名會，讓球迷與林岳平近距離互動。中央社記者張新偉攝 107年3月25日

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前外野特別設置林岳平文物紀念展，讓球迷得以一覽他球員生涯的每個時刻。中央社記者張新偉攝 107年3月25日