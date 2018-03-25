林立3安打擊手感佳 積極攻擊求穩定表現

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職Lamigo桃猿隊新秀林立開季兩場比賽打擊手感佳，今天比賽首度打開路先鋒第一棒，單場3支安打，兩場比賽敲出4安、貢獻4分打點，他表示無論哪棒都希望可以打出穩定好表現。



桃猿新球季年輕球員有看頭，除了新秀捕手廖健富外，內野手林立表現也很亮眼，昨天開幕首戰一軍首度先發守三壘，首戰就開轟率隊拿下勝利，也獲選單場MVP。



今天比賽林立一軍首度先發打開路先鋒，維持好手感，5局敲出二壘打、6局一壘打、8局敲出三壘打，中職生涯首支三壘打出爐，昨天和今天共兩場比賽9個打數敲出4支安打，貢獻4分打點，兩場比賽打擊率4成44。



桃猿隊打擊教練曾豪駒表示，林立有不錯的速度優勢，從熱身賽開始打擊狀況就維持的不錯，也是希望讓他有比較多的出賽機會，打擊狀況可以更穩定下來。



總教練洪一中先前官辦熱身賽有提過，球隊打開路先鋒第一棒的人選多是左打，也有考慮要找一個合適的右打當開路先鋒，在棒次調整上也可以更靈活。



右打的林立表示，打第一棒就是要想辦法多上壘，上場打擊按照教練團的指示，設定自己想打的球、積極攻擊，也比較少打到投手的引誘球，他也提到開路先鋒是首局第一個上場的打者，但每個棒次都還是會輪到上場打擊，不管打哪一棒都希望可以打出穩地表現，找到自己想要的攻擊節奏。（編輯：黃于）1070325