台灣風箏團隊泰國獻藝 邀好手競技

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）連續4年受邀演出的台灣風箏好手陳正廷，今年再度組成團隊於泰國國際風箏節演出，台灣的風箏節在國際間小有名氣，陳正廷也邀請各國好手來台競技。



泰國西南部佛丕省和巴蜀省的海岸地區海風穩定，泰國觀光局（TAT）每年3月都會舉辦國際風箏節，除讓正值暑假的泰國中小學生施放風箏，重拾傳統工藝與童趣外，也邀請各國風箏高手前來施放超大風箏和競技風箏。



台灣風箏達人陳正廷連續4年受邀前來擔任競技風箏的特別節目演出，他與台灣同好陳明孜、劉哲宏和邱永青，以及4名日本和2名中國同好組成團隊演出，現場10只競技風箏在音樂的節奏下依序起飛，時而直線，瞬間又圍成圓圈或心型，隨時有著不同的排列組合，出神入化的圖型，讓上千泰國觀眾目不轉睛，鼓掌叫好。



陳正廷指出，這次受邀後就通知台灣同好，並與各國好手聯繫，未經過彩排就上陣，比較起來，去年在佛丕省海岸場地的風力比較穩定，本次泰國風箏節是在泰國華欣（Hun Hin）的陸軍營區舉辦，地理位置相對離岸較遠，風力稍弱，比較難操控。



陳正廷表示，台灣也有風箏節，在國際間頗有名氣，他也利用在海外演出的機會，廣邀各國好手來台灣一較高下。



陳正廷經常帶領競技風箏團隊在亞洲各國巡迴演出，在台灣各縣市的風箏節也可以看到他們精彩的表演，他非常希望這項運動能夠持續推廣，讓更多同好一起來飆風拚高下。（編輯：林治平）1070325