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NCAA紐曼轟新高32分 堪薩斯闖進最後4強

發稿時間：2018/03/26 13:21

最新更新：2018/03/26 13:21

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（中央社記者龍柏安台北26日綜合報導）堪薩斯大學今天靠著大三後衛紐曼（Malik Newman）攻下生涯新高的32分，率隊通過延長賽考驗，以85比81險勝杜克大學，闖進美國大學（NCAA）男籃錦標賽最後4強。

堪薩斯大學今天在正規賽逃過「藍魔」杜克後衛艾倫（Grayson Allen）的後仰打板絕殺，將戰局拖入延長賽，接下來紐曼接管了比賽，堪薩斯在延長賽中拿下13分，全由他一手包辦，率隊自2012年後再次重返最後4強（Final Four），接下來他們將和維拉諾瓦大學爭搶決賽門票。

堪薩斯此役贏得並不輕鬆，他們在比賽結束前最後27秒，靠著大四烏克蘭籍得分後衛米凱盧克（Svi Mykhailiuk）飆進追平3分球，加上杜克最後一擊，後衛艾倫在切入後起跳空中失去平衡，即便勉強出手，球仍在籃框上轉了一圈才掉出來，讓堪薩斯死裡逃生。

杜克總教練是鼎鼎大名的「K教頭」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski），他也曾多次執掌美國國家男籃隊兵符，他生涯共12次率隊打進NCAA最後4強，和UCLA傳奇教頭伍登（John Wooden）並列史上最多，這次球隊只差一步就能改寫歷史，他說：「很榮幸能夠參與這場比賽，我想兩支球隊都值得勝利。」

另一場8強對決則由維拉諾瓦對上德州理工，維拉諾瓦靠著均衡團隊火力做後盾，全隊5人得分達到雙位數，上半場就用一波36比23的攻勢奠定勝基，終場71比59擊敗對手，順利搭上4強列車。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070326

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