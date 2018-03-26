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返台即隨隊運作 陳柏良：想為足球迷贏球

發稿時間：2018/03/26 14:20

最新更新：2018/03/26 14:44

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亞洲盃資格賽中華男足對新加坡的比賽，27日將在台北田徑場進行，26日在台北舉行賽前記者會，近年在中國大陸聯賽發展的陳柏良（中）說，他覺得團隊的氣氛很不錯，讓他也想把這場比賽贏下來送給球迷。中央社記者李晉緯攝 107年3月26日亞洲盃資格賽中華男足對新加坡的比賽，27日將在台北田徑場進行，26日在台北舉行賽前記者會，近年在中國大陸聯賽發展的陳柏良（中）說，他覺得團隊的氣氛很不錯，讓他也想把這場比賽贏下來送給球迷。中央社記者李晉緯攝 107年3月26日

（中央社記者李晉緯台北26日電）「台灣隊長」陳柏良自中國大陸返台即加入中華男足隊運作，對此他說，大家正積極備戰亞洲盃資格賽，他看了球隊訓練的狀態，覺得團隊的氣氛很不錯，讓他也想把這場比賽贏下來送給球迷。

亞洲盃資格賽中華男足對新加坡的比賽，27日將在台北田徑場進行，賽前記者會今天在台北進行，近年在中國大陸聯賽發展的陳柏良也現身參與。

陳柏良說，雖然剛回到台灣就要接著投入中華隊訓練、比賽，但他很適應這樣的節奏，因為在中國大陸的職業賽也會有這樣緊湊的行程，所以他沒太在意休息時間的問題，只把專注力放在如何贏下明天的比賽上。

中華隊總教練懷特（Gary White）表示，很高興回到比賽中，球隊經過了很好的訓練、也努力了很久，現在的戰力是最顛峰的時刻，球員們也都專注在想為台灣、球迷贏球上。

與上次客場挑戰新加坡相比，中華隊這次主場作戰少了陳昌源這名大將，對此懷特表示，中華隊集訓時有35名球員參與，集訓結束後將從中選出23人名單，只要能上場的球員，都是百分之百準備好了的，「希望大家不要擔心，我們一定會選出最適合的球員。」

談到這次讓更多的年輕球員參與集訓，懷特說，這些新生代好手年輕有潛力、速度快、態度積極，他很開心看到球員對勝利的渴望，他會找出狀況最好的11人上場，「希望年輕球員若入選，能在比賽中發揮應有的戰力」，這樣中華隊就很有機會贏球。

2019亞洲盃資格賽最終輪，中華隊在E組以2勝、3負、積分6分排在第3，新加坡則以2和、3負、積分2分排名墊底，中華隊、新加坡雖都確定無緣晉級，排名也不至變動，但新加坡亟欲拿下本次賽事首勝，中華隊則不願在主場輸球，兩隊對勝利的渴望，讓比賽較勁意味濃厚。（編輯：李錫璋）1070326

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