亞運棒球培訓盯投手 蕭帛庭林加祐開轟

亞運中華成棒培訓隊春季聯賽前熱身賽，26日與新北市隊交手，比賽打滿9局，亞運中培隊蕭帛庭（中）、林加祐開轟，助隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年3月26日

（中央社記者謝靜雯台北26日電）亞運中華成棒培訓隊春季聯賽前最後一週熱身賽，今天與新北市隊交手，5位投手輪番上場，教練團盯控球，全場僅投出1次保送；比賽打滿9局，蕭帛庭、林加祐開轟，中培隊拿勝。



中華培訓隊3月開始進入以賽代訓，本週與業餘成棒隊和大學隊安排6場比賽，今天首場比賽與新北市隊交手，目前培訓隊名單都是業餘球員，要等5月底全國成棒甲組春季聯賽打完後，會再針對戰力調整名單，一併考慮有意願且符合戰力需求的旅外及列管球員。



目前中華培訓隊熱身賽投手群定位沒有完全確定，總教練許順益表示，會讓在各母隊定位先發的投手輪流上場，都只會投短局數比賽，對於集訓到目前為止，投手群表現，「還是要求投手控球，希望好壞球比例可以更好」。



今天中培隊讓大學投手鄭浩均先發，鄭智鴻、吳昇峰、黃健隆和王政浩輪流上場投球，全場僅投出1次保送，被敲出5支安打、無失分；許順益表示，投手戰力一直都是相對擔心的一環，今天只有一個保送、表現不錯，但希望拉高標準，刺激球員更成長。



中培隊打線有效串連，3局靠著廖俊凱、姜建銘、陳偉志、黃佳瑋接連安打先拿2分，4局再靠著陳孝允、林瀚接連安打拿下第3分，6局再添1分，正規比賽打完4比0拿勝；由於希望球員多點比賽磨練，中培隊比賽無論輸贏都會打滿9局，今天中培隊後攻，9局下半打線爆發，蕭帛庭、林加祐開轟，單局再添9分。



許順益表示，感覺打線一直到9局下半才比較順暢，「我們是業餘各隊最優秀球員組成，所以比賽不僅要贏，比賽內容都要達到教練團的要求」，希望球員做到自我約束、自我要求。（編輯：方沛清）1070326



