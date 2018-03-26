哈登本季第4次大三元 率火箭升空9連勝

（中央社休士頓25日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭後衛哈登今天在主場豐田中心締造本季第4次大三元，全隊還飆出20顆三分球，火箭終場以118比99擊敗亞特蘭大老鷹，拿下9連勝。



路透社報導，火箭在今天比賽從頭領先到尾，上半場三分球28投14中奠定了勝利的基礎，期間更一度領先老鷹多達26分。



火箭本季對上老鷹的所有比賽全部獲勝，今天則將連勝紀錄延續到第9場，主場連勝紀錄更推進到16場。



哈登（James Harden）貢獻18分、10個籃板及15次助攻，但投籃命中率偏低，共計15投6中，三分球僅7投1中。



火箭後衛保羅（Chris Paul）因左大腿筋拉傷已連續缺席3場比賽，保羅可能會在27日復出對上芝加哥公牛。



老鷹前鋒普林斯（Taurean Prince）及後衛泰勒（Isaiah Taylor）今天分別得到28分與26分，共計35投21中，後衛施洛德（Dennis Schroder）則是因傷缺賽。老鷹近來10戰9敗。



火箭板凳球員葛林（Gerald Green）今天砍下全隊最高的25分，三分球10投5中。後衛高登（Eric Gordon）、前鋒亞瑞薩（Trevor Ariza）和塔克（P.J. Tucker）分別拿下22分、14分與12分，三人都投進4顆三分球。



火箭全隊三分球總計52投20中，老鷹全隊則是40投11中。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070326