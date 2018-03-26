期間限定 彩香加入LamiGirls

Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls期間限定成員亮相，長期關注桃猿隊動態的前日職羅德隊乾杯女孩成員今井彩香來台加入應援。中央社記者張新偉攝 107年3月26日

（中央社記者張新偉台北26日電）中華職棒29年，Lamigo桃猿隊場邊應援也求新求變，專屬啦啦隊LamiGirls期間限定成員亮相，前日本職棒羅德隊乾杯女孩成員今井彩香來台加入應援。



先前日職羅德隊來台灣參與交流賽事，今井彩香隨隊一起來到台灣，連續多年開幕戰都來為桃猿隊加油。她在4月22日以前，會出現在主場特定主題活動日中。



今井彩香表示，LamiGirls在場上賣力應援的身影讓她非常崇拜，這次透過球團特別企畫，讓她成為期間限定版LamiGirls，她也相當珍惜這次機會。



由於長期關注桃猿隊動態，今井彩香對於應援舞步並不陌生，而在LamiGirls中擅長日文的亞璇就成為她的舞蹈老師。



亞璇說，彩香有過羅德隊乾杯女孩經歷，舞台經驗豐富，舞步很快就上手，自己也在跟彩香學習台風與肢體表現。



除了今井彩香來台擔任限定版LamiGirls，LamiGirls新學妹孟潔與凱莉絲也在開幕戰初登場，為桃猿隊加油打氣。



凱莉絲經歷初登場體驗，她表示，實際站上舞台上就像隨堂考，當應援歌曲一下，馬上就要跟著跳出舞步，目前已逐漸適應應援節奏。



首次在這麼多人面前表演的孟潔則說，第一次登場很緊張，還好有學姊在旁邊打暗號提醒；隨著與球迷一起互動，越跳越興奮。



隊長倪暄幫兩位初登板學妹表現打85分，期許她們越來越進步。（編輯：陳清芳）1070326





Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls期間限定成員亮相，前日職羅德隊乾杯女孩成員今井彩香（前左）來台加入應援，而在LamiGirls中擅長日文的亞璇（前左2）則是她的舞蹈老師。中央社記者張新偉攝 107年3月26日

中華職棒29年熱鬧開打，Lamigo桃猿隊場邊應援也求新求變，專屬啦啦隊LamiGirls新學妹凱莉絲（前右）與孟潔也在開幕戰初登場，為桃猿隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 107年3月26日

中華職棒Lamigo桃猿隊場邊應援也求新求變，專屬啦啦隊LamiGirls期間限定成員亮相，前日職羅德隊乾杯女孩成員今井彩香（後左6）來台加入應援，23人陣容聲勢浩大。中央社記者張新偉攝 107年3月26日