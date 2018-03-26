期間限定 彩香加入LamiGirls

發稿時間：2018/03/26 17:31
最新更新：2018/03/26 18:16
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（中央社記者張新偉台北26日電）中華職棒29年，Lamigo桃猿隊場邊應援也求新求變，專屬啦啦隊LamiGirls期間限定成員亮相，前日本職棒羅德隊乾杯女孩成員今井彩香來台加入應援。先前日職羅德隊來台灣參與交流賽事，今井彩香隨隊一起來到台灣，連續多年開幕戰都來為桃猿隊加油。她在4月22日以前，會出現在主場特定主題活動日中。今井彩香表示，LamiGirls在場上賣力應援的身影讓她非常崇拜，這次透過球團特別企畫，讓她成為期間限定版LamiGirls，她也相當珍惜這次機會。由於長期關注桃猿隊動態，今井彩香對於應援舞步並不陌生，而在LamiGirls中擅長日文的亞璇就成為她的舞蹈老師。亞璇說，彩香有過羅德隊乾杯女孩經歷，舞台經驗豐富，舞步很快就上手，自己也在跟彩香學習台風與肢體表現。除了今井彩香來台擔任限定版LamiGirls，LamiGirls新學妹孟潔與凱莉絲也在開幕戰初登場，為桃猿隊加油打氣。凱莉絲經歷初登場體驗，她表示，實際站上舞台上就像隨堂考，當應援歌曲一下，馬上就要跟著跳出舞步，目前已逐漸適應應援節奏。首次在這麼多人面前表演的孟潔則說，第一次登場很緊張，還好有學姊在旁邊打暗號提醒；隨著與球迷一起互動，越跳越興奮。隊長倪暄幫兩位初登板學妹表現打85分，期許她們越來越進步。（編輯：陳清芳）1070326
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