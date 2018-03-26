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鄭浩均強化守備 拚亞運成棒正選爭取旅外

發稿時間：2018/03/26 17:50

最新更新：2018/03/26 17:50

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）亞運中華成棒培訓隊大學投手鄭浩均，今天先發對新北市隊，總計投2局沒被敲出安打，投出1次保送、無失分；鄭浩均青棒後沒有國家隊資歷，希望拚亞運正選，也爭取旅外機會。

鄭浩均在去年底開打的爆米花棒球聯盟表現不錯，總計出賽8場（4場先發），投30.2局，戰績3勝2敗，另有1次救援成功；進到亞運中培隊後，由於投手群定位還沒有固定下來，投手群也都還在調整階段，一開始先投牛棚，今天對新北市投先發。

鄭浩均表示，現階段還是以調整為主，狀況還沒有爆米花的時候好，今天先發感覺不錯，最快球速約138公里；中培隊3月開始以賽代訓，先後安排跟中職球隊、業餘成棒隊、大學隊打交流賽，透過與不同層級的球隊交手，鄭浩均也提到，明顯感受職棒打者選球上更精準。

上一次入選中華隊是青少棒時期，先前也有入選青棒中華培訓隊，但最後沒有被選入正選名單，目前大二的鄭浩均表示，拚亞運中華隊正選名單是目標，希望透過亞運舞台，讓自己被看到、拚旅外機會。

鄭浩均表示，進到亞運中培隊後，在守備方面有進步，投手下丘處理短打球的部分練得很多，自評若要應付更高層級打者，球速需要再提升。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070326

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