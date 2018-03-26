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林育庭3分滅火 國泰WSBL冠軍聽牌

發稿時間：2018/03/26 22:26

最新更新：2018/03/26 22:26

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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣女籃霸主國泰，今在WSBL季後賽冠軍賽首役，以69比58擊敗台元，在3戰2勝制系列賽率先開胡，距隊史第12座WSBL冠軍只剩一步之遙。

國泰女籃曾在WSBL第5季退出，隔年才重返戰場，只要在WSBL這個戰場亮相，等同是冠軍保證，至今囊括11座金盃，若含社會甲組聯賽在內，冠軍高達24座。兩隊明天休兵1天，週三（3月28日）將在板橋進行系列賽第2場對決，教頭鄭慧芸放話，絕對會在下一戰解決對手。

擁有雄厚戰力的國泰，這場被台元嚇出一身冷汗，第4節一度被追到只差2分，好在林育庭在最後4分34秒飆進帶動氣勢的3分球順利滅火，率隊拉出一波7比0攻勢，重新拉開差距。

「看到比分只差2分，是有一點緊張。」林育庭坦言，當下她知道決勝關頭，出手更不能猶豫，「教練告訴我們，第一時間出手的命中率比較高。」因此她上了球場，機會來了就出手。

談到林育庭的關鍵3分球，鄭慧芸大讚「這就是年輕球員的本色」。她強調，陣中資深球員因懂得冠軍賽的重要性，所以出手太過謹慎，「她們是在控制比賽節奏，但打得太拖泥帶水，只要我們放開來打，下一場會更好。」

季軍戰中華電信克服10分落後劣勢，並在第4節平手局面下，在最後4分42秒內拉出一波10比0的攻勢鎖定勝局，終場58比48擊敗台電，在3戰2勝制的系列賽取得聽牌優勢。

台電本季例行賽寫下0勝18負，電信前鋒劉嘉瑋說，她們擔心淪為對方開胡對象，因此一旦落後，壓力也隨之而來。不過，教練鼓勵她們，不要去看比數，專注在球場上，加上板凳球員一直鼓勵她們放開去打，才慢慢找回比賽節奏。（編輯：黃瑞弘）1070326

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