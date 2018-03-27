與冠軍擦身而過之痛 梅西不想再嚐

阿根廷國家足球隊隊長梅西26日受訪時承認，他在本屆俄羅斯世界盃足球賽的任務就是率領隊員奪冠。（圖取自梅西臉書 www.facebook.com）

（中央社布宜諾斯艾利斯26日綜合外電報導）歷經數次在重大盃賽與冠軍擦身而過的慘痛經驗，阿根廷國家足球隊隊長梅西（Lionel Messi）今天承認，他這一代隊員在本屆俄羅斯世界盃足球賽有舊帳未了，就是奪冠。



法新社報導，梅西接受福斯體育台（Fox Sports）訪問時說：「我們所欠的債是對自己，不是對民眾。我們總是豁盡全力，打進3個決賽，我們離最終目標並不遠。」



阿根廷在2014年世足賽冠軍戰於加時賽後以0比1敗給德國，然後2015及2016年，接連在美洲盃決賽時PK大戰輸給智利。



梅西今天在馬德里迎戰西班牙的友誼賽前說：「我們總是將每次世界盃看作大好機會，這次又比以前更好，因為一個重要世代將繼續前行，幾位球員會有改變。」



副隊長馬斯切拉諾（Javier Mascherano）已宣布，本屆世足賽後將自國家隊引退，而阿奎洛（Sergio Aguero）、迪馬利亞（Angel Di Maria）、伊瓜因（Gonzalo Higuain）等黃金世代的球星則將滿30歲。



梅西則會在世足賽期間滿31歲，他尚未決定是否續留國家隊，而到下次2022年卡達世足賽，他將35歲。



梅西說：「這次（在俄羅斯）會是個好機會，阿根廷因大家對我們的印象、歷史而總是冠軍熱門。但今年我們沒被那麼看好，西班牙、巴西、德國、法國都在我們前面。」



阿根廷23日在曼徹斯特的熱身賽以2比0擊敗另一足球強權義大利，本屆世足賽與冰島、克羅埃西亞和奈及利亞同分在D組。阿根廷前次高舉世足冠軍獎盃已是1986年的事。（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070327